O-Quartier: O-Quartier: Ein Geschoss weniger

Ohligs Der Bebauungsplan für das Großprojekt steht. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.

In den Plänen für das neue O-Quartier im Zentrum von Ohligs gibt es noch einmal einige maßgebliche Änderungen. Denn wie die Stadt am Freitag mitteilte, soll der zukünftige Wohnkomplex an der Ecke Aachener Straße nunmehr um eine Etage verringert werden.