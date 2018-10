O-Quartier: FDP Solingen widerspricht CDU

Olbo-Gelände in Solingen-Ohligs

Am Ohligser Markt soll das Q-Quartier entstehen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Die Solinger Liberalen sehen einen Planungsstopp für das O-Quartier. Nach einer entsprechenden Offensive der CDU sprechen die Freien Demokraten von einem „fatalen“ Signal.

Die Freien Demokraten und die Grünen in der Klingenstadt halten nichts davon, die planungsrechtlichen Vorabeiten für das geplante neue Wohnviertel O-Quartier in Ohligs zunächst auf Eis zu legen. Nachdem die CDU zuletzt einen entsprechenden Vorstoß unternommen und ein solches Moratorium ins Spiel gebracht hatte, lehnten sowohl die FDP, als auch die Grünen einen solchen Schritt am Dienstag entschieden ab.