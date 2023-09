Wohin mit Plastik und Pappe? Gastronomen in Solingen setzen noch zu selten auf Mehrweg

Demnach haben von den 22 in Solingen besuchten Betrieben nur zehn bislang ein eigenes Mehrwegsystem aufgebaut oder nutzen ein so genanntes „Poolsystem“. Damit sind beispielsweise Vytal und Recup gemeint, die bundesweit per App agieren: Beim Abholen der Speisen im Mehrwegsystem wird gescannt, welche Behälter ein Kunde mitnimmt. Bringt er die Behälter zurück, bezahlt er nichts. Andernfalls wird beim Kunden ein Betrag abgebucht. Er hat die Mehrwegbehälter damit nachträglich gekauft.