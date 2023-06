Investitionen in Solingen Novakovic-Projekte in der Ohligser City kommen voran

Eine elegante Säule, deren Kapitell in ein Stuckelement an der Decke mündet, deutet an, welch stilvolles Ambiente der Gast hier einst vorfand – und wohl auch wieder finden soll. „Man braucht dazu nur ein bisschen Vorstellungskraft“, sagt Mirko Novakovic, während er durch die völlig entkernten Räume des einstigen Hotel Kaiserhof, später Hotel Central, führt. Das stattliche Gebäude an der Ecke Düsseldorfer Straße/Bahnstraße kaufte der Unternehmer und Firmengründer im Frühjahr 2022. „Es ist die Visitenkarte der Stadt, das erste Haus, das man sieht, wenn man den Hauptbahnhof verlässt“, betont er.