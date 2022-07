Nach vorübergehendem Ausfall : Notruf 112 in Solingen funktioniert wieder

Die Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst fällt im Bereich Solingen und Wuppertal zurzeit aus. Foto: dpa/Jens Kalaene

Update Solingen In Solingen kam es am Mittwoch zu einem Ausfall der Notrufleitung 112. Grund sei eine technische Störung gewesen. Am Nachmittag gab die Stadt Entwarnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Notrufleitung 112 war am Mittwoch im Bereich Solingen und Wuppertal nicht erreichbar. Wie die Feuerwehrleitstelle Solingen-Wuppertal über die Nina-Warn-App mitteilte, kam es zu einem Ausfall der Notrufleitung. Der Grund sei eine technische Störung gewesen. Als Alternative gab die Feuerwehr die Rufnummer 19222 an, auch über die 110 könnten Notrufe abgesetzt werden, hieß es.

Die Warnung in der App erfolgte um 12.10. Am Nachmittag gab die Stadt dann gegen 15.20 Uhr Entwarnung: Die Notrufnummer funktioniere jetzt wieder. Zuvor hatte die Feuerwehr in Solingen die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Umweltschutzzug personell besetzt und darauf hingewiesen, dass man sich mit einem Notfall direkt an die Feuer- und Rettungswachen wenden könne. So stünden wohnortnah Ansprechpartner zur Verfügung, die Meldungen über Funk weiterleiten können, erklärt die Stadt über die zwischenzeitliche Lösung.

Über die Nina-Warn-App stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe der Bevölkerung aktuelle Warnmeldungen zur Verfügung. Um 15.26 Uhr erfolgte auch hier die Entwarnung zu dem Notruf 112.

(c-st)