Notdienst im Krankenhaus Bethanien : Tests gibt es weiterhin auch am Wochenende

Solingen Wer Symptome hat, die auf das neuartige Coronavirus hindeuten, soll sich telefonisch an den Hausarzt wenden – oder an eine Hotline. Zudem gibt ein „Corona-Assistenten“ auf der städtischen Internet-Seite eine Orientierung über begründete Verdachtsmomente.

Dass eine Körpertemperatur von 39 Grad ein Warnsignal ist, weiß man natürlich nicht erst seit der Corona-Pandemie. Unter den aktuellen Vorzeichen sorgt das Auftreten von Fieber aber oft für besondere Unruhe – erst recht am Wochenende oder an Feiertagen, wenn kein Hausarzt erreichbar ist.

Marion Geißler-Schommer erlebte diese Situation an Fronleichnam. Mit einem erkrankten Bekannten wandte sie sich an das Krankenhaus Bethanien, der zentralen Solinger Corona-Anlaufstelle. Dort fanden an diesem Tag keine routinemäßigen Tests statt, wie Geißler-Schommer erfuhr. In einem Telefongespräch habe man den Patienten schließlich an die Notfallambulanz des Städtischen Klinikums verwiesen, berichtet die Solingerin.