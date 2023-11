Kommentar zur Kodi-Sanierung Nonfood-Discounter sind jetzt die Heilsbringer

Was haben sich die Zeiten doch geändert. Vor Jahren und Jahrzehnten löste – zu Recht – Krisenstimmung aus, wenn ein Kaufhaus oder ein hochwertiges Fachgeschäft schließen mussten. An deren Stelle sind in den 1a-Lagen selbstbewusst die Nonfood-Discounter wie Kik, Takko, Tedi und andere getreten, haben den Platz übernommen, an dem sich vormals Boutiquen, Herrenausstatter und Haushaltswarengeschäfte befanden. Ein „Downtrading“, so wurde geschimpft, also die Verschlechterung der Angebotsqualität beklagt.