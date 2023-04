Messe in Solingen Noch mehr Aussteller präsentieren auf der „Knife“ ihre Messer

Der Gräfrather Haltepunkt der Busse liegt an der Wendeschleife an der Ecke In der Freiheit/Wuppertaler Straße. Dort weisen von Galerist Dirk Balke auf das Kopfsteinpflaster gesprühte Messer-Silhouetten den Besuchern den Weg über den historischen Marktplatz bis zum Klingenmuseum. Führungen anlässlich der „Knife“ sind auch in der Gesenkschmiede Hendrichs und in der Schleiferei am Wipperkotten geplant.