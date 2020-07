Arbeitslosenquote in Solingen steigt auf 8,8 Prozent : Agentur für Arbeit meldet noch 246 freie Lehrstellen

Arbeitslosenquote in Solingen steigt auf 8,8 Prozent

Solingen In der Klingenstadt suchen derzeit noch 350 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Auf der anderen Seite sind aktuell noch 246 Lehrstellen frei.

Seine Hoffnung ist, dass möglichst alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzt werden. Dazu soll insbesondere auch das am Montag dieser Woche begonnene „Bergische Azubi-Dating: voll digital“ beitragen. Binnen kurzer Zeit haben sich hier 30 Unternehmen mit 50 Ausbildungsstellen auf der Internetplattform registriert.

Auch bei der Kurzarbeit war ein neuerlicher Anstieg zu beobachten. Zum Stichtag 26. Juli lagen der Arbeitsagentur 1722 Anzeigen ((zuletzt 1680) für insgesamt 25.286 Beschäftigte (24.500) vor. Immerhin wurden den Arbeitsvermittlern an der Kamper Straße in Ohligs im Juli 257 Stellen gemeldet. Gegenüber dem Vormonat Juni ist das ein Plus von 49 Arbeitsplätzen. Im Bestand hat die Arbeitsagentur derzeit noch 909 offene Stellen. Seit Jahresbeginn wurden im Vergleich zum Vorjahr 588 weniger neue Stellen gemeldet.