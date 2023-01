Feuer in Solingen-Ohligs “NINA“ warnte die Bevölkerung

Ohligs · Die Solinger Feuerwehr war am Dienstagabend in Ohligs an einer Lagerhalle im Großeinsatz. Von der Warn-App „NINA“ wurde zunächst eine Gefahreninformation ausgelöst und vor Brandgasen gewarnt.

18.01.2023, 10:20 Uhr

Über zwei Drehleitern wurde der Brand gelöscht. Foto: Gianni Gattus

In Solingen-Ohligs, im Bereich Dunkelnberger Straße/ Potzhofer Straße, ist es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Brand gekommen. Dabei wurde Brandrauch freigesetzt. Da gesundheitliche Beeinträchtigungen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnten, löste die Warn-App „NINA“ aus und warnte die Bevölkerung vor Rauchgasen und Geruchsbelästigungen. In Ohligs wurden parallel großräumig Messungen durch den Umweltschutzzug durgeführt, erhöhte Werte wurden dabei nicht festgestellt. Das Feuer war in einer leer stehenden Lagerhalle ausgebrochen. Die aufsteigende Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Brandbekämpfung wurde erschwert, da das leer stehende, einsturzgefährdete und verwinkelte Gebäude mit Unrat und Autoreifen zugestellt war. Die angrenzende Lagerhalle konnte gerettet werden.

(or/red)