Kooperation in Solingen : Schon 300 Patienten im „Neurozentrum“

Solingen Das Solinger Klinikum, die St. Lukas Klinik und die Radprax-Gruppe arbeiten seit gut einem Jahr zusammen, um Schlaganfall-Patienten schnell zu behandeln. Notfälle machen die Hälfte der Behandlungen aus.

Als sie Kopfschmerzen bekam, dachte Andrea Kutscha zunächst an eine aufziehende Grippe. Als sie dann aber beim Aufpumpen ihres Fahrradreifens zusammensackte und massive Übelkeit hinzukam, riet ihr eine Freundin, den Notarzt zu rufen – die einzig richtige Entscheidung: Die Ärzte im Städtischen Klinikum stellten bei der 48-Jährigen eine Hirnblutung fest – in einem Areal, in dem ein operativer Eingriff riskant gewesen wäre. So schickte man Kutscha zur Neuroradiologie der Radprax in den Räumen der St. Lukas Klinik. Dort wurde das betroffene Gefäß über einen Katheter mit winzigen Platinspiralen von innen verschlossen.