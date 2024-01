Ansichtssache Neujahrskrawalle – Solinger Politik muss sich Realität stellen

Solingen · In der Solinger Politik ist nach den schweren Ausschreitungen in der Neujahrsnacht eine scharfe Kontroverse ausgebrochen. Die SPD greift die CDU an und wirft den Christdemokraten Populismus vor. Der Blick sollte sich allerdings besser auf die große Politik richten.

03.01.2024 , 06:00 Uhr

Die Siedlung Hasseldelle war in der Neujahrsnacht Schauplatz heftiger Ausschreitungen. Foto: Peter Meuter