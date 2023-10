Jahnkampfbahn in Solingen Neues Tribünendach im Walder Stadion soll im Herbst 2024 fertig sein

Der Countdown läuft. Denn nachdem die Finanzierung der neuen Überdachung auf der Gegengerade des Walder Stadions mit der Bewilligung der dazu notwendigen 1,1 Millionen Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen vor einigen Wochen sprichwörtlich in trockene Tücher gebracht worden ist und die Bereitstellung des gesamten Solinger Eigenanteils in Kürze erfolgen dürfte, steht einem zügigen Baustart in der Jahnkampfbahn nicht mehr allzu viel im Wege – und die Verantwortlichen in Verwaltung, Politik sowie beim Förderkreis Jahnkampfbahn Wald sind guter Dinge, dass die Teilnehmer des traditionellen Walder Martinsumzuges im kommenden Jahr das Laternenspektakel bereits im Trockenen genießen können.