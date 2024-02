Stadt reagiert auf Unfallhäufung Neues Tempolimit auf Neuenkamper Straße in Solingen

Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen gekommen und im vergangenen Jahr ein Fußgänger sogar tödlich verunglückt ist, können die Befürworter eines verschärften Tempolimits für die Neuenkamper Straße in Höhscheid jetzt zumindest einen Teilerfolg verbuchen. Denn wie aus der Antwort der Verwaltung auf gleich zwei Anfragen in der Bezirksvertretung (BV) Burg / Höhscheid zur Verkehrssituation auf der viel befahrenen Strecke zur A 3 hervorgeht, will die Stadt nunmehr handeln und zumindest an der besonders gefährlichen Engstelle im dreispurigen Bereich der B 229 die Höchstgeschwindigkeit reduzieren.