Neues Ordnungsbüro in der Solinger Innenstadt Dieses Projekt war dringend nötig

„Es ist dieses Klientel, das uns Angst macht“, berichten Anwohner der Solinger Innenstadt. Als Frau halte man sich in der Dunkelheit nur noch höchst ungern in der City auf. Was dazu führt, dass sich die Bürger zurückziehen. Dass ein seit vielen Jahren am Ort ansässiges Geschäft eine Stunde früher schließt, weil seine Eigentümer nicht mehr zu später Stunde rund um den Graf-Wilhelm-Platz unterwegs sein wollen, spricht Bände. Und es ist nur eines von vielen Beispielen.