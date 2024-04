Planungen in Solingen Neues Hotel in Ohligs soll 2025 öffnen

Sollte es zwischen den Investoren, die den Bau von neuen Hotels in Ohligs planen, jemals so etwas wie ein Wettrennen gegeben haben, wer die ersten Übernachtungsgäste in der Klingenstadt empfangen kann, so dürfte der Sieger mittlerweile feststehen. Denn während sich am Ostausgang des Solinger Hauptbahnhofes auch Jahre nach der ersten Ankündigung in Sachen Hotel-Neubau immer noch nichts tut, stehen die Verantwortlichen ein paar Meter weiter – im ehemaligen Finanzamt an der Kamper Straße – sozusagen längst in den Startlöchern.