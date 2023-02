Jahresbilanz für 2022 Neuer Umsatzrekord bei Solinger Unternehmen Zwilling

So konnte die Zwilling-Gruppe den Umsatz 2022 im Vergleich zu 2021 um drei Prozent auf 900 Millionen Euro steigern – obwohl in der Branche die Nachfrage nach Produkten für die In- und Outdoor-Küche zum Beispiel durch Inflation belastet gewesen sei. Das hat das zur Neusser Werhahn-Gruppe gehörende Unternehmen am Freitag bekannt gegeben.