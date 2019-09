Baumaßnahme beendet : Neuer Parkplatz nahe Seilbahn in Burg ist in Betrieb

Der neue Parkplatz ist fußläufig von der Talstation der Seilbahn gut zu erreichen. Foto: Guido Radtke

Unterburg An der Hasencleverstraße stehen ab sofort 34 zusätzliche Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

Anwohner und Besucher können sich in Unterburg fortan über 34 zusätzliche Parkmöglichkeiten freuen. Denn wie die Stadt Solingen jetzt mitgeteilt hat, sind die Arbeiten an dem neuen Parkplatz an der Hasencleverstraße nach einer Bauzeit von weniger als zwei Wochen mittlerweile abgeschlossen worden.

Somit konnte die Maßnahme noch vor der am 23. September beginnenden fünfmonatigen Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Unterburg umgesetzt werden. Ein Umstand, von dem sich die Stadtverwaltung eine merklich Entlastung für die Gastronomen in Oberburg erwartet. Denn obwohl der hoch über der Wupper liegende Schloss-Stadtteil dann nicht mehr per Auto von Solingen aus erreicht werden kann, dürfte Oberburg durch den Parkplatz währen der Sperrung ein bisschen weniger als zunächst befürchtet abgehängt sein. Der Grund: Der neue Parkplatz liegt nicht weit entfernt von der Burger Seilbahn, so dass Gäste fortan die Möglichkeit haben, zunächst in Unterburg zu parken, um die letzten Meter nach Schloss Burg sowie zu den benachbarten Restaurants sozusagen „schwebend“ zurückzulegen.

Der Parkplatz Hasencleverstraße wurde auf einer Wiese eingerichtet. Um die grüne Anmutung zu bewahren, verlegte die Stadt Rasengittersteine, was zur Folge hat, dass die Fläche nach wie vor ein naturähnliches Aussehen hat. In Unterburg war es in den zurückliegenden Jahren immer wieder zu Klagen über das eingeschränkte Parkangebot gekommen. Darum hatte sich die Bezirksvertretung Burg / Höhscheid Anfang dieses Jahres des Themas angenommen und gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsausschuss nach Lösungen gesucht.