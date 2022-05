Neuer Krimi des Solingers Robert „Bob“ Muscutt : Wenn Schriftsteller morden

Robert Muscutt mit seinem neuen Roman, der im englischsprachigen Raum gut angekommen ist. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen „The Orange Hatchback and the Secret Recollections of George Eliot“ heißt der neue Kriminalroman, den der Höhscheider Robert „Bob“ Muscutt veröffentlicht hat.

What if? Was wäre, wenn beim Umzug der British Library unbekannte Aufzeichnungen von George Eliot auftauchen? Wenn sie kurz darauf gestohlen werden und einer der Beteiligten erschossen in seinem alten Vauxhall-Kombi liegt? Robert „Bob“ Muscutt weiß, wie es weitergeht: Er hat gerade mit „The Orange Hatchback and the Secret Recollections of George Eliot“ einen Kriminalroman geschrieben und die ersten positiven Kritiken geerntet.

„Ich war sehr, sehr glücklich darüber“, sagt der 76-jährige Höhscheider beispielsweise über die Anerkennung, die ihm eine hoch angesehene Akademikerin zollt – in einem Artikel, der bald in The George Eliot Review erscheinen wird. „A gripping read“, lobt sie, und der Leser versteht schnell, warum: Auch wer noch nie ein Buch der englischen Schriftstellerin (1819 bis 1880) gelesen hat – und deshalb vielleicht nicht jede Anspielung versteht – fühlt sich bestens unterhalten.

Da gibt es einen Ermittler zwischen zwei Frauen, Sex & Crime & Humour auf einem vergnüglich hohen Niveau und von Muscutt erfundene Erinnerungen, die Eliot so geschrieben haben könnte – nicht nur wegen der Diktion. „Der orangefarbene Kombi“ setzt fort, was der ehemalige Leiter einer Solinger Sprachschule 2011 mit „Heathen and Outcast: Scenes in the Life of George Eliot“ begann.

George Eliot alias Mary Ann Evans ist die Lieblingsschriftstellerin von Muscutt, der in Bedworth in der Nähe von Coventry aufwuchs und 1976 nach Solingen kam. Auch Eliot lebte eine Zeitlang nahe Coventry. „Ihre Person interessiert mich“, betont der Autor. „George Eliot ist im englischsprachigen Raum sehr angesehen.“ Sein jüngstes Buch begann er Anfang 2020, als die Pandemie das öffentliche Leben zu ersticken drohte. Der erste Entwurf stand Ende September. „Aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass der Roman noch nicht fertig war.“

Jetzt ist alles rund: die Story, die Charaktere und ihre Dialoge. Die Männer bekommen bei Muscutt keinen Heiligenschein – die heutigen nicht und schon gar nicht Eliots Lebenspartner George Lewes, der gerne von ihren Einnahmen als Schriftstellerin profitierte, ihr aber kein selbstbestimmtes Leben erlaubte. Selbst Eliots weibliche Romanfiguren hadern mit ihr, weil sie ihnen keine schönen Schicksale bereitet.

Der Mörder (oder die? Es gibt noch einen weiteren Toten) war jedenfalls nicht der Gärtner. Ob und wie die Taten gesühnt werden, bleibt offen – wie die Frage, was genau Arsen mit dem Tod von George Lewes zu tun hatte. „Sein Leben basierte auf dem Kredit, den ich ihm eingeräumt hatte, und als ich merkte, dass er mich 15 Jahre lang irregeführt und betrogen hatte, bestand ich auf der vollen Rückzahlung“, lässt Muscutt seine Lieblingsschriftstellerin in ihren Erinnerungen schreiben.