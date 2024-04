Kritik an Solinger Verkehrsplanern Neuer Kreisel in Ohligs sorgt schon für Ärger

Die ungetrübte Freude währte nicht lange. Erst in der vergangenen Woche wurde der neue Kreisverkehr am Rande der Ohligser Innenstadt für den Verkehr freigegeben. Doch schon ein paar Tage nach der Eröffnung des in Gänze umgestalteten Verkehrsknotens von West-, Emscher-, Lenne- und Lippestraße in dem Quartier nahe des Ohliger Marktplatzes droht neues Ungemach. Denn in den vergangenen Tagen hat speziell die neuerdings umgedrehte Einbahnstraßenrichtung auf der Lippestraße an der Ecke Lippestraße / Bonner Straße für einige Beinahe-Unfälle gesorgt, sodass die CDU im Stadtbezirk Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid nunmehr vehement auf eine baldige Entschärfung der Gefahrenstelle drängt.