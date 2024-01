Politische Arbeit in Solingen Neuer Jugendstadtrat konstituiert sich

Solingen · Der neue Jugendstadtrat für Solingen ist gewählt, er löst den 12. Jugendstadtrat am Mittwoch, 7. Februar, ab. Doch er hat schon in einem Wochenendseminar Gedanken über seine Arbeit und Ziele gemacht. So geht es jetzt weiter.

30.01.2024 , 16:40 Uhr

Erste Ideen gibt es schon, für die sich der Jugendstadtrat in Solingen einsetzen will, so zum Beispiel Antirassismus oder Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung (Symbolbild). Foto: dpa