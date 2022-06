Spenden aus Solingen : Neuer Hilfstransport in Richtung Ukraine

Direkt nach dem Beginn des Krieges hatten Klinikum und auch Stadtwerke bereits damit begonnen, Hilfsgüter in das Krisengebiet zu bringen. Foto: Klinikum Solingen / Bastian Glumm/Klinikum Solingen /Bastian Glumm

Solingen In den vergangenen Wochen haben Klinikum, Stadtwerke und Stadt-Sparkasse Medikamente und Lebensmittel gespendet. Am Montag bricht die Feuerwehr mit einem Lkw ins polnische Chelm auf. Von dort geht es weiter in die Ukraine.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am kommenden Montag wird die Feuerwehr von Solingen aus erneut mit einem Lastwagen und Anhänger in Richtung Osten aufbrechen, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Denn auch mehr als drei Monate nach dem Beginn des Krieges sind viele Menschen in der Ukraine weiterhin auf Unterstützung angewiesen, hieß es nun vonseiten der Stadtverwaltung, die den neuen Transport in den vergangenen Wochen mit ihren Tochterunternehmen wie dem Klinikum, den Stadtwerken Solingen (SWS) sowie der Stadt-Sparkasse Solingen auf die Beine gestellt hat.

„Bei den Gütern handelt es sich um Medikamente und Lebensmittel, die von Klinikum, Stadtwerken und Sparkasse gestellt werden“, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Allerdings, so der Sprecher, würden die Güter, die am heutigen Freitag auf dem Gelände der Feuerwache III in Wald verladen werden, nicht direkt in die Ukraine gehen, sondern zunächst nach Polen – genauer gesagt in die Stadt Chelm nahe der polnisch-ukrainischen Grenze – gebracht, wo der Transport geteilt wird. So ist ein Teil der Hilfsgüter für die rund 160 Kilometer von Chelm gelegene ukrainische Stadt Luzk gedacht, während der andere Teil direkt an die Front geliefert wird.

Info Neue zentrale Nummer für Helfende eingerichtet Rufnummer Seit Dienstag kann man sich mit Fragen zu Hilfen für Geflüchtete an eine zentrale Rufnummer der Stadt wenden. Sie löst die Ukraine-Hotline ab. Telefon 0212/290 50 20, E-Mail:

fluechtlingshilfe@solingen.de

Dabei geht die Idee zu dem neuen Hilfstransport auf den internationalen Städtebund „EuroTowns“ zurück, in dem Städte zwischen 50.000 und 250.000 Einwohnern zusammengeschlossen sind und zu dem unter anderen auch Solingen sowie Chelm gehören. Wobei die ostpolnische Stadt direkt nach Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar zum Ziel vieler Flüchtlinge wurde, weswegen sich Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach im Frühjahr in einem Schreiben an den Stadtpräsidenten von Chelm, Jakub Banaszek, wandte.

In dem persönlichen Brief bot Kurzbach seinem Amtskollegen (das Amt eines polnischen Stadtpräsidenten entspricht in etwa dem deutschen OB-Amt in kreisfreien Städten) Hilfe aus der Klingenstadt an. „Dieses Angebot wurde in Polen mit großem Dank angenommen“, hieß es jetzt noch einmal aus dem Solinger Rathaus. Vor allem an Lebensmitteln und Medikamenten fehle es – sowohl für Menschen in Flüchtlingsunterkünften als auch für die Versorgung von Soldaten an der Front –, hatte die Stadt Chelm gemeldet, so dass in Solingen nach der Antwort aus Chelm unverzüglich mit den Vorbereitungen begonnen wurde.