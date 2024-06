„Metropolregion Rheinland“ unterstützt Ausbaugegner Städtebündnis fordert Freigabe der Seitenstreifen auf der A 3 bei Solingen

Die Auseinandersetzung um die geplante Verbreiterung der Autobahn 3 auf acht Fahrstreifen geht in eine neue Runde. Nachdem sich in der Vergangenheit nämlich schon die direkt an der A 3 gelegenen Städte wie etwa Solingen sowie der Kreis Mettmann gegen eine solche Maßnahme ausgesprochen und stattdessen eine dauerhafte Freigabe der Standstreifen verlangt haben, schließt sich nun auch der Verein „Metropolregion Rheinland“ dieser Forderung an.