Nach Anwohner-Beschwerden in Solingen : Neue Strecke für Laster in Wald soll in Navis erscheinen

Lkw auf der Deller Straße waren bislang eine Belastung. Anwohner stellten unter anderem eine Kinderfigur auf, um die Fahrer zum Bremsen zu bewegen. Foto: Peter Meuter

Solingen Nachdem sich Anwohner der Deller Straße in Wald über zahlreiche Lkw auf ihrer Straße beklagt hatten, reagierte die Stadt nun und ließ ein „Anlieger-frei“-Schild am Fallerslebenweg, das den Laster-Fahrern bislang die Durchfahrt verbot, abmontieren. Doch das reicht nach Ansicht der Walder CDU noch nicht aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein erster Schritt ist gemacht. In der Vergangenheit hatte es an der Deller Straße in Wald immer wieder Beschwerden von Anwohnern über zu viele Lkw, die vor allem zu einer in der Nähe ansässigen Firma gehören, auf der Straße gegeben – weswegen die Stadt Solingen zuletzt reagierte und den benachbarten Fallerslebenweg als Ausweichroute für Lasterfahrer öffnen ließ.

Doch damit ist es nach Ansicht der Walder CDU eben nur ein erster Schritt in die richtige Richtung geschafft. „Wir begrüßen es sehr, dass die Stadtverwaltung die ,Anlieger-frei‘-Schilder am Fallerslebenweg abmontiert hat. Da hat die Verwaltung ein großes Lob verdient“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten in der Bezirksvertretung (BV) Wald, Martin Hartmann, vor der BV-Sitzung am Montagabend. Allerdings, so Hartmann, müssten nun auch noch die Fahrer für die Neuerung sensibilisiert werden – was wiederum durch eine konkrete Information des betroffenen Bauunternehmens sowie eine Aufnahme der neuen Verkehrssituation in die gängigen Navigationsgeräte erfolgen solle.

Dementsprechend regte Hartmann in der BV-Sitzung am Montagabend an, die Stadt Solingen solle ein weiteres Mal aktiv werden und dafür sorgen, dass die Lkw-Fahrer die neue Route zukünftig auch wirklich nutzen. Die Lastwagen sollen fortan von der Focher Straße über Schenkendorfstraße, Georgestraße, Straucher und Gräfrather Straße sowie Fallerslebenweg fahren und auf diese Weise die Belastung der Anwohner in den benachbarten Wohngebieten reduzieren. Eine Erweiterung des Tunnels unter der Trasse in Richtung Stübbener Straße war nicht möglich gewesen.

(or)