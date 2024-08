Debatte im Neubau Neue Solinger Sparkasse ist eine Verbesserung im Vergleich zu früher

Dass der Neubau ein architektonisches Juwel werden würde, war von Beginn an kaum zu erwarten. Vielmehr fügt sich das Gebäude, das am Ende immerhin rund 100 Millionen Euro gekostet haben wird, in die Umgebung ein – und das sogar recht gut. Denn durch die neue Sparkasse an der Südwest-Ecke des Neumarktes vermittelt der zentrale Platz in der Solinger City von nun an einen in sich geschlossenen Eindruck, ohne dass der Neubau den offenen Charakter des Platzes zerstören würde.