Neue Polizisten in Ohligs

Polizisten im Bezirk Ohligs : Neues Team mit viel Erfahrung

Das neue Bezirksdienst-Team in Ohligs ist komplett: (v.l.) Martin Evers, Holger Jacobs, Sabine Jurek und Henry Weißelberg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Bezirksdienstbeamte bieten ab dem 16. August wöchentlich Bürgersprechstunden in der Ohligser Wache an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fred Lothar Melchior

Den Ohligsern unter die Arme zu greifen, das macht Henry Weißelberg Spaß. Der Polizeihauptkommissar ist der Neue im Ohligser Bezirksdienstteam, dem er offiziell seit Juli angehört. Martin Evers ist seit Anfang Februar dabei, Sabine Jurek seit dem 1. September 2017 und Holger Jacobs bereits seit dem 1. April 2016.

„Damit ist die Runderneuerung komplett“, sagte Heiko Diergardt, Leiter der Solinger Wache, als er am Freitagmorgen das Team vorstellte. Es steht in Ohligs an der Seite von zehn Wachdienstbeamten. Auch Henry Weißelberg war zuletzt im Tagesdienst der Ohligser Wache im Einsatz. Diergardt: „Wir sind sehr froh darüber, dass die Kollegen jetzt ihre Wunschfunktion wahrnehmen können.“

Bezirksdienstbeamte, andere sprechen vom Mädchen für alles oder vom Dorf-Sheriff, sind vielleicht die reinste Form des Freundes und Helfers – obwohl sie auch Haftbefehle vollstrecken und mit dem Waffen- und Aufenthaltsrecht zu tun haben. „Ansonsten sind wir aber für jeden Bürger da, der ein Problem hat“, erläutert Holger Jacobs. „Es ist ein ganz anderes Miteinander.“

Nach einer Faustformel kommt in Nordrhein-Westfalen ein Bezirksdienstbeamter auf 10.000 Einwohner. In Solingen sind es damit 16. Die vier Ohligser Hauptkommissare haben feste Bezirke im Ortskern, in Aufderhöhe und in Merscheid, für die sie zuständig sind und in denen man sie kennt. Sie haben Kontakt zu Schulen, Kindergärten und Vereinen, sind bei Festen dabei und sollten, wenn sie nicht einen der beiden Roller fahren, zu Fuß unterwegs sein. Diergardt: „Der Dienst ändert sich von Woche zu Woche“.

Alle Ohligser Bezirksdienstbeamten bringen reiche Erfahrungen mit. Sie waren als Personenschützer oder Hundeführer im Einsatz, haben auf Pferden gesessen oder waren mit dem Hubschrauber unterwegs. Als „Nachbarschaftspolizisten“ kommen sie jetzt beispielsweise ins Haus von Einbruchsopfern, um Hilfe anzubieten. Oder sie arbeiten mit Vorschulkindern.



zurück

weiter

„Man ist auch irgendwie Sozialarbeiter“, erklärt Holger Jacobs. „Ich habe schon zwei Dankesbriefe bekommen“, freut sich Sabine Jurek, die unter anderem einer finanziell schlecht gestellten Frau den Weg zu den richtigen Ämtern weisen konnte. Aber auch nach der Pfingstprozession, erinnert sich Martin Evers, kamen Dankesschreiben.

„Die Resonanz der Ohligser Bürger ist durchweg positiv“, unterstreicht Heiko Diergardt. Das komme auch in der Solinger Wache an. Deshalb wolle man noch „etwas oben drauf“ anbieten: Am 16. August gibt es zum ersten Mal eine Bürgersprechstunde in der Bezirksdienststelle an der Kieler Straße. Sie wird immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr stattfinden. Der Termin orientiert sich am „langen“ Donnerstag des Bürgerbüros, das im selben Gebäude untergebracht ist.

Bürgersprechstunden sollen auch auf dem Neumarkt in der Solinger City angeboten werden. Dort wollen die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt einen gemeinsamen Stand aufbauen. Vorher hielt man bereits Sprechstunden im Einkaufszentrum Hofgarten ab.