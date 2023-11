Planungsbüro erarbeitet Konzept Botanischer Garten in Solingen soll saniert werden

Auf diese Weise konnte seinerzeit eine ebenfalls schon diskutierte Schließung des Gartens gerade noch verhindert werden. Allerdings ging die Zeit in den Folgejahren nicht spurlos an der Anlage vorbei. Im Gegenteil, so wurde der Botanische Garten später zwar als Gartendenkmal unter Denkmalschutz gestellt. Aber weder dies noch das „große bürgeschaftliche Engagement der Stiftung Botanischer Garten“ konnten auf Dauer verhindern, dass in dem Park im Lauf der Jahre „umfangreiche Sanierungspotenziale“ entstanden, wie es zuletzt in bestem Beamtendeutsch noch einmal in einer neuen Informationsvorlage der Stadtverwaltung für die Bezirksvertretungen (BV) in Gräfrath sowie in Wald hieß.