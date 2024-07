Neue Pflege- und Beratungsstelle der Caritas in Solingen Hier finden Angehörige Rat und Hilfe

Eigentlich ist der Verband in den Räumen einer früheren Kinderarztpraxis schon seit über einem Jahr ansässig. Doch erst seit kurzem ist das Zentrum von der Pflegekasse offiziell anerkannt – für die Caritas ein Grund, den Start jetzt richtig zu feiern. „Es war eine sehr gute Entscheidung, hier hinzugehen“, betonte Dr. Wolfgang Kues, stellvertretender Vorsitzender des Caritasverbands – und schob hinterher: „Aus der Besenkammer rauszukommen, ist auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern.“ Mit der „Besenkammer“ war die frühere Einsatzzentrale der ambulanten Pflege in Solingen in den Räumen der Familienhilfe an der Neuenhofer Straße gemeint. Der Rahmen dort habe einfach nicht mehr zur Entwicklung des Pflegebereiches gepasst. Nun habe man nicht nur mehr Platz als zuvor, sondern statt des Standorts in der „Peripherie“ in Höhscheid auch ein Basislager in der Solinger Innenstadt, sagte Kues.