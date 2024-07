Bedienung per App möglich Neue Packstation in Solingen Merscheid

Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen ist – so wie diese – mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, so dass sich der neue Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann. Da so keine externe Stromquelle mehr benötigt wird, kann DHL die Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre.