Wirtschaftsstandort Solingen : Stadt bietet neue Online-Plattform an

Solingen Die Wirtschaftsförderung Solingen und das Gründer- und Technologiezentrum haben unter „solingen-business.de“ eine gemeinsame Online-Plattform erarbeitet. Sie bietet vielfältige Informationen über den Wirtschaftsstandort.

Für Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) ist es wichtig, gerade mit Blick auf die Wirtschaftsförderung und das GuT neue Wege zu gehen. „Solingen ist eine Stadt mit Weltmarktnamen und wird dem Anspruch gerecht, in Sachen Digitalisierung schon viel weiter als andere Städte zu sein“, so Kurzbach. „Wir gehen voran bei der Internationalisierung der Wirtschaftsförderung“, so der Verwaltungschef mit Blick auf rund 9000 Unternehmen in der Klingenstadt. Die wolle man auch im digitalen Wettbewerb stärken.