Schulpolitik in Solingen Der Schulausschuss hätte gewarnt sein müssen

In dieser Woche hat die Solinger Politik mal wieder gezeigt, wie man es besser nicht macht. So waren zu der Sondersitzung des Schulausschusses zwecks Neuordnung der Schullandschaft am Dienstag auch Elternvertreter der betroffenen Schulen erschienen. Doch statt die Eltern der Kinder und Jugendlichen an der Sekundarschule, der Realschule Vogelsang sowie vom Gymnasium zu hören, um aus deren Einwänden möglicherweise Rückschlüsse auf die Bedürfnisse innerhalb der Bevölkerung zu ziehen, sahen sich die „Volksvertreter“ dazu bemüßigt, den Anwesenden kurzerhand kein Rederecht zuzugestehen.