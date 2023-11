Mountainbike-Strecke in Solingen Neuer „Lukastrail“ soll an der Lukas Klinik entstehen

Ein knappes Jahr, nachdem die Solinger Mountainbiker aus Gründen des Naturschutzes ihren angestammten Parcours in der Ohligser Heide haben verlassen müssen, ist nun eine Lösung für die seitdem heimatlosen Radfahrer in Sicht. Denn schon in Kürze könnte ein neuer „Lukastrail“ auf einem Areal direkt hinter der heutigen St. Lukas Klinik sowie neben dem evangelischen Friedhof in Ohligs entstehen, das sich augenblicklich noch in Besitz der Kirchengemeinde befindet.