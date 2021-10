Neue Arena für den Bergsichen HC : Stadt Solingen drückt aufs Tempo

Die Klingenhalle wurde 1973 eröffnet. Inzwischen ist sie stark sanierungsbedürftig. Vor rund zehn Jahren wurde das Klingenbad erweitert. Der moderne Anbau bleibt bei einem Abriss der Halle erhalten. Die Fußballplätze müssten aber eventuell weichen. Foto: Stadt Solingen

Solingen Die Pläne für eine moderne Arena in der City nehmen immer mehr Gestalt an. Mit dem bergischen Millionenprojekt soll Handball-Erstligist Bergischer HC in der Region gehalten werden. Baustart wäre 2023. Nun ist die Politik gefordert.

Geht es nach den Verantwortlichen im Solinger Rathaus, sollen noch in diesem Jahr die ersten politischen Entscheidungen für den Bau einer neuen bergischen Mehrzweckarena am Weyersberg in der City getroffen werden. Das hat Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) am Mittwoch in Müngsten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Wuppertaler Amtskollegen Uwe Schneidewind (Grüne) angekündigt – und parallel auch schon einmal ein mögliches Datum für den Baustart der zukünftigen Halle benannt.

„Unser Ziel besteht darin, möglichst in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit den Bauarbeiten zu beginnen“, sagte Kurzbach, der hofft, dass schon bald Nägel mit Köpfen gemacht werden. So ist in Kürze etwa ein Workshop mit den im Stadtrat vertretenen Fraktionen vorgesehen, um dann in einem nächsten Schritt zu einer politischen Grundsatzentscheidung zu gelangen. Tim Kurzbach: „Es soll noch im Jahr 2021 ein klares Bekenntnis im Rat zu der neuen Arena geben.“

Die Oberbürgermeister Uwe Schneidewind (links) und Tim Kurzbach präsentierten die Pläne. Foto: Peter Meuter

INFO Halle soll auch für Events und Konzerte dienen Konzeption Die Klingenhalle mit 2500 Sitzplätzen entspricht den Forderungen der Handball-Bundesliga bei Kapazität, TV-Tauglichkeit, Bewirtung immer weniger. Eine neue Arena könnte auch für Konzerte und Events ab 5000 Zuschauern dienen, für die es in der Region bisher kein Angebot gibt. Einnahmen würde eine Arena-Gesellschaft aus der Vermietung erzielen: 18 Heimspiele des BHC und Shows wären in der Arena möglich – und auch nötig, um die Kosten wieder einzuspielen. Die neue Halle soll zudem weiter für den Schulsport nutzbar sein Zeitabfolge Die Klingenhalle soll erst abgerissen werden, wenn die neue Halle steht. Das Klingenbad bleibt erhalten.

Damit verschärfte der OB, der in der Halle auch einen Meilenstein für die City sieht, einmal mehr das Tempo bei den Planungen der zukünftigen Spielstätte für den Handball-Bundesligsten Bergischer HC. Der Wuppertal-Solinger Fusionsverein wünscht sich seit Jahren schon eine neue Heimat in der Region. Weil weder die Solinger Klingenhalle, noch die Uni-Halle in Wuppertal dauerhaft für Spitzenhandball infrage kommen, waren in der Vergangenheit immer wieder alternative Standorte geprüft worden – um am Ende aber doch stets verworfen zu werden.

Philipp Tychy (Marketing) und Geschäftsführer Jörg Föste freuen sich. Foto: Peter Meuter

So erwies sich zuletzt beispielsweise ein Modell, im Wicküler-Park in Wuppertal die neue Arena durch einen privaten Investor errichten zu lassen, als nicht praktikabel. „Die Kosten von 40 Millionen Euro wären zu hoch, als dass sich dies für einen Investor lohnen könnte“, sagte jetzt noch einmal der Wuppertaler OB Uwe Schneidewind, der zugleich klarstellte, dass eine „zusätzliche städtische Wuppertaler Investition angesichts des schon hohen Investitionsprogrammes nicht mehr leistbar“ sei.

Anders verhält es sich hingegen in der Klngenstadt. In Solingen weist die 1973 eröffnete Klingenhalle inzwischen einen derart hohen Sanierungsbedarf aufweist, so dass die zu einer grundlegenden Renovierung erforderlichen 20 Millionen Euro den städtischen Haushalt zum Schluss wahrscheinlich mehr belasten würden, als dies bei einem kompletten Hallen-Neubau der Fall wäre – obwohl dieser wie in Wuppertal ebenfalls bei 40 Millionen Euro liegen könnte.

„Wir verfügen in Solingen einfach über andere Voraussetzungen als Wuppertal, da die Stadt Solingen im Besitz der Halle und auch des entsprechenden Grundstückes ist“, sagte OB Kurzbach bei der Vorstellung der Pläne. So habe ein eigens in Auftrag gegebenes Gutachten jetzt ergeben, dass die Klingenhalle selbst in einem sanierten Zustand stets ein Minusgeschäft bleiben werde. In einer neuen Arena, so Kurzbach, bestehe indes die Chance, neben Handball weitere Veranstaltungen zu organisieren und auf diese Weise zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Zwar gelte es vor einem Startschuss noch viele Fragen, zum Beispiel in Sachen Verkehr, zu klären, betonte Tim Kurzbach, der in diesem Kontext unter anderem nahe gelegene Bahngleise ansprach. Und auch die genaue Lage des Neubaus sowie mögliche Ersatzflächen für die Fußballplätze am Weyersberg seien, so der OB, zu bedenken.

Gleichzeitig müsse dem BHC als sportlichem Aushängeschild des Bergischen Landes aber auch eine Perspektive geboten werden, die es dem Verein erlaube, langfristig in der Region zu bleiben. Weswegen die beiden Oberbürgermeister das Arena-Projekt am Mittwoch auch ausdrücklich als gemeinsames Vorhaben bezeichneten.