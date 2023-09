Insolvenzverwalter kündigt Gespräche zur Rettung an Neue Arbeit Ittertal in Solingen ist insolvent

Es ist nicht nur die nächste schlechte Nachricht, sondern vielmehr eine echte Hiobsbotschaft. Denn lediglich einen Tag, nachdem im Freibad Ittertal in Wald die diesjährige, ohnehin eher verregnete Badesaison zu Ende gegangen ist, ist nun bekannt geworden, dass die gemeinnützige Neue Arbeit Ittertal GmbH Insolvenz angemeldet hat. So wurde bereits am Dienstag ein entsprechendes Insolvenzverfahren eröffnet, in dessen Verlauf jetzt der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Solinger Rechtsanwalt Robert Fliegner von der Kanzlei Runkel Rechtsanwälte nach Auswegen aus der misslichen Lage suchen muss. Sollte es nämlich nicht gelingen, die Neue Arbeit Ittertal gGmbH wieder auf gesunde wirtschaftliche Beine zu stellen, könnte Ende dieses Jahres das endgültige Aus kommen, da ansonsten im Frühjahr 2024 eine mögliche Zahlungsunfähigkeit drohen würde.