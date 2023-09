Stadt Solingen muss viele Anlagen erneuern Neue Ampeln kosten die Stadt Millionen

Solingen · In Solingen müssen in den nächsten Jahren 59 Prozent aller städtischen Ampeln erneuert werden. Eine Aufgabe, die die finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebettete Stadt zusätzlich belastet. Allein die neue Ampelanlage an der Berliner Brücke in Ohligs wird mit bis zu 300.000 Euro zu Buche schlagen.

01.09.2023, 17:00 Uhr

Die Baustellenampel an der Berliner Brücke in Ohligs ist schon seit über einem Jahr im Einsatz. Die neue Anlage wird bis zu 300.000 Euro kosten. Foto: Martin Oberpriller

Der Stadt Solingen drohen in den kommenden Jahren hohe Kosten bei der Modernisierung von alten Ampelanlagen. Denn zusätzlich zu etlichen bereits ausgefallenen Ampeln müssen in Zukunft insgesamt 86 sogenannte Lichtsignalanlagen im gesamten Stadtgebiet durch neue Modelle ersetzt werden – wodurch auf die finanziell ohnehin schon arg gebeutelte Klingenstadt weitere Ausgaben in Millionenhöhe zukommen. Das hat die Verwaltung am Donnerstagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen bekannt gegeben.