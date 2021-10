Neubau in Solingen : Sparkasse legt Grundstein am 27. Oktober

In dieser Baugrube an der Kölner Straße erfolgt demnächst die Grundsteinlegung für das neue Sparkassen-Gebäude. Foto: Peter Meuter

Solingen-Mitte In einer Woche können geladene Gäste in die tiefe Baugrube am Neumarkt in der City steigen und die Grundsteinlegung für die neue Zentrale und die Geschäftsstelle Mitte des Kreditinstitutes mitverfolgen.