Dürpelfest in Solingen-Ohligs Nessy zieht 2024 auf den Ohligser Marktplatz

Bis Mai ist zwar noch etwas Zeit. Aber hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für das größte Volksfest in der Region bereits auf Hochtouren. Nachdem das traditionsreiche Dürpelfest in Ohligs im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, weil die Sanierungsarbeiten am Marktplatz des westlichsten Solinger Stadtteils nicht rechtzeitig hatten beendet werden können, sollen in diesem Jahr zwischen dem 24. und 26. Mai wie zu besten Zeiten nämlich wieder bis zu 100.000 Besucher nach Ohligs strömen und ein Wochenende lang an unzähligen Buden sowie Ständen ausgiebig feiern.