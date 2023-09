Hochwasseralarm im Solinger Ortsteil Haasenmühle Nacker Bach droht Häuser zu überfluten

Bei manchem dürften für kurze Zeit schlimme Erinnerungen an die Flutkatastrophe im Juli 2021 wach geworden sein. Die Solinger Feuerwehr ist am späten Freitagnachmittag zu einem Hochwassereinsatz in die Bereiche Haasenmühle und Ölmühle am südlichen Rand der Klingenstadt ausgerückt.