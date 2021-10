Nacht der Kirchen in Solingen : „Hoffen und Bangen“ hat sich gelohnt

Der Eröffnungs-Gottesdeinst zur fünften „Nacht der offenen Kirchen“ fand in der gut besuchten evangelischen Stadtkirche am Fronhof in der Innenstadt statt. Die Vertreter von 24 Gemeinden kamen zum Altar und entzündeten Kerzen an der Osterkerze. Foto: Alexander Riedel

Solingen Die fünfte Nacht der offenen Kirchen lockte am Freitagabend viele Besucher in die Gotteshäuser der Klingenstadt. Die boten ein buntes Programm aus Ausstellungen, Musik, Meditation und Film.

Gegen Ende des Eröffnungs-Gottesdienstes in der evangelischen Stadtkirche kamen die Vertreter von 24 Gemeinden zum Altar und entzündeten kleine Kerzen an der Osterkerze. Anschließend trugen sie den Lichtschein hinaus in ihre Kirchorte. So startete am frühen Freitagabend die fünfte „Nacht der offenen Kirchen“ in der Klingenstadt. Die habe lange „zwischen Hoffen und Bangen“ gestanden, sagte Pfarrer Michael Mohr, Stadtdechant und zugleich Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).

Erst Ende August war wirklich klar gewesen, dass das stadtweite ökumenische Großereignis wirklich stattfinden würde. „Das war eine Befreiung“, verriet Mohr. „Hoffnung ist nicht nur ein Wort“, lautete folgerichtig das Motto des Eröffnungs-Gottesdienstes in der nahezu vollbesetzten Stadtkirche am Fronhof.

Info Die Nacht der offenen Kirchen Zum fünften Mal nach 2007, 2009, 2013 und 2018 fand am Freitagabend die Nacht der offenen Kirchen in Solingen statt. Veranstalter war die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), zu der katholische, evangelische und Freikirchen sowie die Heilsarmee gehören. Schirmherr war OB Tim Kurzbach.

Ein Jahr der Vorbereitung lag hinter den Gemeinden. Und die Ergebnisse hätten vielfältiger kaum sein können: Gemälde und Objekte lokaler Künstler zu musikalischer Begleitung gab es in St. Mariä Himmelfahrt und der evangelischen Kirche in Gräfrath zu bewundern. Den Weg zwischen beiden Gotteshäusern über die Klostertreppe säumten Windlichter mit dem Logo der Kirchennacht. Lebensfrohe Malereien von Kita- und Schulkindern und Bewohnern der Heimstatt Adolph Kolping unter dem Motto „Gottes Schöpfung hält uns in Bewegung“ begegneten den Besuchern in St. Katharina.

Die Kirche St. Mariä Empfängnis in Merscheid wiederum wurde zu einem Ort der Meditation: Von mystischen Klängen begleitet wandelten die Besucher auf einem Stationenweg bei spärlichem Lichtschein durch das Gotteshaus. Sie folgten einer aus dem Dunkel auftauchenden Spirale aus Windlichtern bis zu deren kreuzförmigem Mittelpunkt. Hinter einem Paravent hatten die Planer eine Nische mit auf grünem Stoff abgelegten Kreuzen gestaltet. Die konnten die Gäste auf sich wirken lassen und in die Hand nehmen, am Altar den Duft des Weihrauchs genießen und in der Nähe des Eingangs Mandalas ausmalen. Geistliche Impulse auf einer Leinwand luden dazu ein, sich ruhig niederzulassen. Die Gelegenheit nutzte unter anderem das Ehepaar Stephan und Katja Feldhaus. „Wir waren vorhin auch in der evangelischen Kirche in Merscheid und haben uns die Jugendband angehört“, verriet der Familienvater. Die Verankerung im Stadtteil und der Bezug zum örtlichen Kindergarten hatte sie am Freitagabend in die Kirchen gelockt.

„Als nächstes“, sagte Feldhaus, „gehen wir vielleicht noch nach Ohligs“: Dort, an St. Joseph, wartete ein komplettes Kontrastprogramm: Statt Kirchenmusik ließ Musiker Christopher Chytrek Pop-Klassiker wie „Can´t help falling in Love“ oder „Careless Whisper“ auf der Orgel erklingen. Und viele Besucher kamen zum Mitwippen und munteren Titel-Raten: Auf Zetteln konnten sie die wiedererkannten Lieder eintragen – und mit einem kleinen Preis weiterziehen. „Das ist jetzt unsere dritte Station“, berichtete Besucherin Karin Sprenger, die sich mit ihrer Bekannten Barbara Schüler auf den abendlichen Streifzug durch die Kirchen gemacht hatte. „Man kann ja immer nur einen Teil des Programms mitmachen“, sagte Sprenger, schob aber hinterher: „Das, was wir bisher erlebt haben, hat uns sehr gut gefallen.“ Nach dem Eröffnungs-Gottesdienst ging es für die Beiden in die evangelische Kirche an der Wittenbergstraße – zur Aufführung der Theatergruppe „Gaudium“.