Raub in Solingen : Nach Überfällen auf Prostituierte: Jugendliche gefasst

Solingen/Wuppertal Eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden – der jüngste gerade einmal 14 Jahre alt – steht in dem Verdacht, in den zurückliegenden Monaten gleich mehrere Prostituierte brutal überfallen, misshandelt und ausgeraubt zu haben.

Denn wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei nun in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben haben, sind den Ermittlern der zuständigen Ermittlungskommission „Date“ am Dienstag insgesamt zehn Verdächtige ins Netz gegangen. Vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden bei dem Einsatz an ihren Wohnadressen in Wuppertal verhaftet, bei sechs weiteren Beschuldigten wurden ebenfalls Hausdurchsuchungen durchgeführt. Nach Überzeugung der Fahnder hatte sich jeweils einer der Verdächtigen seit dem Sommer gegenüber den betroffenen Frauen zunächst immer als Freier ausgegeben. Wobei sich bei den Treffen dann dann aber stets mehrere Personen Zugang zu den Wohnungen der Opfer verschafften, um diese mit Stich- und Schusswaffen zu traktieren und den Frauen Geld sowie Wertgegenstände abzunehmen.