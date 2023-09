Mobilität in der Klingenstadt So geht’s weiter mit Carsharing in Solingen

Solingen · Die Stadtverwaltung hat zum 30. September den Vertrag mit dem Anbieter „Stadtmobil“ gekündigt. Was das für Carsharing in Solingen bedeutet und was für die Zukunft geplant ist.

21.09.2023, 05:58 Uhr

Zum 30. September dieses Jahres läuft der Vertrag der Stadtverwaltung mit dem Carsharing-Anbieter „Stadtmobil“ aus. Foto: Meuter, Peter (pm)

Zum 30. September dieses Jahres hat die Solinger Stadtverwaltung den Vertrag mit dem Carsharing-Anbieter „Stadtmobil“ gekündigt. Wie passt das zusammen mit den Bestrebungen, auch und vor allem im Rahmen eines Integrierten Mobilitätskonzeptes klimaschonende Fortbewegungsmittel zu fördern? Die Antwort: Das Carsharing-Angebot will die Stadt Solingen trotz Kündigung noch weiter ausbauen.