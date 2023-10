Krankenhauslandschaft in Solingen und Umgebung Schock bei Kplus – auch Hilden und Haan schließen

Von den aktuellen Entwicklungen überrascht zeigt sich Prof. Dr. Martin Eversmeyer, Kaufmännischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Solingen. „Ich bin auch ein bisschen entsetzt, wie die Krankenhausversorgung in Gefahr gerät“, sagt er. Um auf die neue Situation zu reagieren und sich zu beraten, hätten sich die Betreiber der verbliebenen Krankenhäuser in der Region und damit auch Solingen in der kommenden Woche zu einem Gespräch im Evangelischen Krankenhaus (EVK) Mettmann verabredet. „Wir haben ab Januar 100 zusätzliche Betten am Start“, sagt Eversmeyer, davon 60 in Neurologie und Stroke Unit. Die 40 übrigen Betten seien „mit Sicherheit nicht ausreichend“, um die Patienten aufzunehmen. „Aber wir können so schnell keine weiteren Kapazitäten in neuen Abteilungen aufbauen. 100 Betten sind schon ein ganz schöner Kraftakt.“ Daher erfolgen jetzt Absprachen mit anderen Krankenhäusern: „Uns ist der Ernst der Lage klar“, betont Eversmeyer. Daher werde auch noch einmal das Gespräch mit dem NRW-Gesundheitsministerium gesucht. Laut Eversmeyer sind die Entwicklungen jetzt „ein einmaliger Vorgang, den es meines Wissens in Deutschland so noch nicht gegeben hat.“