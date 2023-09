Nach Flut 2021 in Solingen Unterburg erhält neue Brücke - in drei Jahren

Heute sieht nichts danach aus, als könne den Eschbach ein Wässerchen trüben: Sanft plätschernd zieht er in sanften Bögen malerisch durch Unterburg. Am Ufer des kleinen Flüsschens blüht das Indische Springkraut und verströmt seinen vanilligen Duft. Kaum zu glauben, dass das selbe Gewässer bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zu einem reißenden Strom wurde, der in Unterburg Keller überflutete, einen Menschen tötete, viele um ihr Hab und Gut brachte und ein Haus so beschädigte, dass es abgerissen werden musste.