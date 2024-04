Nach Festnahme eines Verdächtigen in Solingen Brandanschlag-Opfer hoffen auf weitere Antworten

Große Erleichterung, aber gleichzeitig auch immer noch Misstrauen. Es ist 24 Stunden her, dass Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal am Mittwochmittag einen möglichen Verantwortlichen für die verheerende Brandstiftung vom 25. März mit insgesamt vier Toten und zahlreichen Verletzten präsentiert haben. Trotz der Nachricht von der Festnahme eines Verdächtigen befinden sich viele der überlebenden Opfer des Brandanschlages auf das Mehrfamilienhaus an der Grünewalder Straße weiter in einem emotionalen Schwebezustand.