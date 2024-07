Nach Explosion in Solingen Polizei bearbeitet viele Hinweise von Bürgern

Nachdem die Identität des Mannes feststeht, der am 25. Juni mit einem Brandsatz in Solingen hantierte, sich selbst dabei schwer verletzte und noch am selben Tag im Krankenhaus starb, ermittelt jetzt auch die niederländische Polizei. Der 17-Jährige hatte seinen Wohnsitz in den Niederlanden. Die niederländischen Behörden seien eingeschaltet, berichtet der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Heribert Kaune-Gebhardt.