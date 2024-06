Brandsatz explodiert in Solingen „Da war eine Zweieinhalb-Liter-Flasche mit Benzin“

Einen Tag nach der Explosion eines Brandsatzes an der Konrad-Adenauer-Straße in Solingen sind die geborstenen Schaufenster durch Sperrholz-Platten ersetzt. Vor dem Eingang des „Café Neef“ steht Deniz. Seinen vollständigen Namen will der 46-Jährige nicht nennen, aus Sorge, wie er sagt. Denn es könnte ja sein, dass da noch was nachkommt.