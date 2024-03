Nach Diebstahl im Solinger Südpark „Giraffi“ hat jetzt eine Nachfolgerin

Nein, diese Giraffe wirkt nicht ganz so verträumt wie ihre Vorgängerin. Sie liegt nicht mehr, sondern hat sich aufgerichtet. Ihre Umgebung mustert sie mit einem äußerst wachen Blick. Der ist auch nötig, denn Unbekannte haben dort, wo jetzt ihr Zuhause ist, im Spätsommer vergangenen Jahres ihr Unwesen getrieben: In der Nacht vom 26. auf 27. August 2023 hatten ein oder mehrere Langfinger ihre Vorgängerin, die beliebte Tierfigur „G.I. Raffi I.“, aus ihrem Gehege im Südpark an der Bahnhofstraße gestohlen.