Nach dem Hochwasser in Solingen : Zusammenhalt nach Katastrophe

Vom 14. auf den 15. Juli regnete es auch in Burg so stark, dass Eschbach und Wupper über die Ufer traten und erhebliche Schäden anrichteten, die bis heute nicht behoben sind. Foto: Peter Meuter

Solingen Mehr als fünf Monate nach der Hochwasser-Katastrophe in Burg sind die Schäden weiter sichtbar. Weitere Hilfe und Unterstützung wird allerdings benötigt. Der Verein „Solinger Mutmacher“ ist in Gründung.

Das Wasser kam schnell. Und in einer Menge, welches selbst Hochwasser erprobte Menschen des Stadtteils Burg fassungslos machte. „Die Wohnungen und Häuser an der Hasencleverstraße mussten evakuiert werden“, erzählt Stephanie Kalter mehr als fünf Monate nach dem sommerlichen Starkregen vom 14. auf den 15. Juli. Die Fluthilfe-Koordinatorin der Caritas ist wie Carmen Hillen, Betreiberin des Burger Büdchens an der Eschbachstraße, „ein echtes Burger Mädchen“. Doch beide hatten sich nicht vorstellen können, so etwas erleben zu müssen. Zumal der mit viel Aufwand tiefer gelegte Eschbach und die Wupper derart über die Ufer traten, dass nicht nur Keller voll Wasser liefen. „Ein Jahrhundert-Hochwasser“, sagt Carmen Hillen.

Im Verkaufsraum des Burger Büdchens stand das Wasser 1,95 Meter hoch im Erdgeschoss. Hillen selbst war in ihrem höher gelegenen Haus in Unterburg nicht von Wasserschäden betroffen. Wohl aber das Büdchen und das direkt daneben liegende Haus ihrer Tochter. In beiden Immobilien ist etwas mehr als fünf Monate nach dem Starkregen längst noch keine Normalität eingekehrt – im Gegenteil: Die Erdgeschoss-Zimmer sind leer geräumt, immer noch sorgen Bautrockner dafür, die Feuchtigkeit aus Böden, Wänden und Decken heraus zu holen. „Die Auswirkungen der Flut werden noch lange nicht vorbei sein – auch wenn es an einigen Stellen nach außen hin ganz gut aussieht“, sagt Stephanie Kalter.

Die Wohnung ihrer Tochter wird frühestens im nächsten Sommer wieder beziehbar sein, schätzt Carmen Hillen. In der Stadtmitte hat die vierköpfige Familie eine vorübergehende, 40 Quadratmeter große Unterkunft gefunden. Carmen Hillen will mit dem Burger Büdchen, das sie im sechsten Jahr mit der Tochter und einer Aushilfe betreibt, aber schon früher wieder vor Ort sein. „Voraussichtlich Anfang März“, sagt sie mit Blick auf den Verkaufsraum, in dem bereits neue Heizkörper abgestellt sind.

Stephanie Kalter ist Fluthilfe-Koordinatorin der Caritas. Foto: Peter Meuter

Burg nach der Hochwasser-Katastrophe den Rücken kehren – weder für Carmen Hillen, noch für Stephanie Kalter war dies eine Option. Auch nicht, als das Wasser relativ schnell wieder zurückging und die enormen Schäden überall sichtbar machten. Die weniger vom Hochwasser betroffene Stephanie Kalter „hat vom ersten Tag an geguckt, wo sie helfen kann“.

„Ich bin sehr froh, dass ich von meinem anfänglich ehrenamtlichen Engagement jetzt die Zeit, Möglichkeiten und das Netzwerk habe, als Fluthilfe-Koordinatorin des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen kurzfristig Hilfe und Unterstützung zu geben“, sagt die Burgerin. Sie hat auch an ihrem Plan festgehalten und will den Verein „Solinger Mutmacher“ gründen: „Wir befinden uns mitten im Gründungsprozess.“

Carmen Hillen will das Burger Büdchen voraussichtlich im März wieder eröffnen. Foto: Peter Meuter

Die große Hilfsbereitschaft hat mir imponiert“, sagt die Betreiberin des Burger Büdchens im Rückblick auf die vergangenen fünf Monate. Und die halte unvermindert an. Finanzielle Hilfen kamen ins Rollen, aber es dauerte zum Teil, bis die auch ausgezahlt wurden. Von daher würden sich Hillen und Kalter über weitere finanzielle Unterstützung für Burg sehr freuen. „Die Flutkatastrophe hat zu echten Freundschaften und starkem Zusammenhalt geführt“, sagt Stephanie Kalter. Allerdings waren auch Neid und Missgunst zu beobachten. Manche fühlten sich weniger stark unterstützt als andere. „Hier setzen wir mit den Solinger Mutmachern an und versuchen, die Menschen wieder zusammen zu bringen“, erklärt die Fluthilfe-Koordinatorin.

Etliche Häuser waren und sind in Burg immer noch von der Hochwasser-Katastrophe betroffen. Im Café Meyer und in den Wupper-Terrassen stand das Wasser in den unteren Räumen ebenfalls bis fast an die Decke des Erdgeschosses. Die Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren – im Laufe des nächsten Jahres sollen beide Lokalitäten wieder eröffnet werden. Ebenso wie das Büdchen.

Doch Carmen Hillen legt schon jetzt nicht die Hände in den Schoß. Vor der Burger Sparkasse, direkt neben der Brücke über dem Eschbach, hat sie übergangsweise die „Lunchbox“ eröffnet, wo Getränke sowie unter anderem Kaffee und Kuchen angeboten werden. „An den Wochenenden und wenn das Wetter mitspielt“, sagt Carmen Hillen. Die „Lunchbox“ hat sich jedenfalls in den vergangenen Wochen „zu einem Treffpunkt für Burg“ entwickelt, an dem man sich auch austauscht.