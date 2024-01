Ansichtssache Nach der erneuten Lkw-Havarie in Solingen ist die Stadt gefordert

Die Verwaltung wäre jedenfalls gut beraten, ebenfalls einen Vertreter in die Bezirksvertretung zu schicken. Denn nachdem am Mittwochabend wieder ein Lkw-Fahrer aus Rumänien sämtliche Warn- und Verbotsschilder „übersehen“ und bei dem anschließenden Unfall an der Engstelle in Keusenhof einen hohen Schaden angerichtet hat, drängt die Zeit. Es muss etwas geschehen – die augenblickliche Situation ist den Anwohnern keinen Tag länger zuzumuten.