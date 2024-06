Hinweisportal eingerichtet Nach Brandanschlag in Solingen – Polizei sucht Videos und Bilder

Ein Tag, nachdem bei einem mutmaßlichen Brandanschlag in der Solinger Nordstadt ein Toter zu beklagen gewesen ist und vier weitere Personen – darunter ein Kind – Verletzungen erlitten haben, laufen die Ermittlungen der zuständigen Stellen bei der Polizei weiter auf Hochtouren. So ging der Großeinsatz der Sicherheitsbehörden am Dienstag bis in die späten Abendstunden – und auch in den kommenden Tagen dürften die Beamten alle Hände voll zu tun haben, um die Hintergründe der schweren Explosion vor einem Wohn- und Geschäftshaus an der belebten Konrad-Adenauer-Straße zu klären.